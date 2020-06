Juventus-Lecce: risultato e sintesi del match

Scendono in campo all’Allianz Stadium, nella sfida tra Juventus-Lecce, per l’anticipo della ventottesima giornata di Serie A. Il calcio ogni tre giorni, con i bianconeri che hanno la chance di allungare sulle altre, da capolista indiscussa del campionato.

Il Lecce parte forte, ma la partita cambia nel corso del primo tempo, facendo alzare i ritmi alla Juventus. Al minuto 30 Lucioni, difensore centrale del club pugliese, commette un’ingenuità clamorosa. Perde palla, inciampando sul pallone e atterra Rodrigo Bentancur, che lo aveva anticipato ed era pronto a partire a campo aperto. Il direttore di gara non ha potuto fare altro che estrarre il rosso diretto (CLICCA QUI PER LE IMMAGINI DELL’ESPULSIONE). Con il Lecce in 10, appunto, trova due occasioni da gol il club bianconero. Ma prima Cristiano Ronaldo e poi Bernardeschi, falliscono sotto porta. Il primo tempo si chiude sul risultato di 0-0.

Juventus-Lecce, il tabellino

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri.

Lecce (5-3-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Vera, Rispoli; Tachtsidis, Petriccione, Shakhov; Mancosu, Falco. Allenatore: Fabio Liverani.

Gol: –

Arbitro: Piccinini

Ammonito: Bentancur

Espulso: Lucioni