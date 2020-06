Juventus-Lecce, le formazioni ufficiali: c’è Ronaldo

Arriva l’annuncio: sono stati rivelati i nomi dei giocatori in campo questa sera all’Allianz Stadium nelle sfida tra Juve e Lecce.

Le scelte di Sarri e Liverani per Juve-Lecce

Con una vittoria, i bianconeri allungherebbero sulla Lazio portandosi momentaneamente a +7 sui rivali. Ormai abbiamo imparato a capire negli ultimi anni quanto può fare la differenza mettere pressione ai propri avversari. D’altrocanto, gli ospiti questa sera nell’impianto di Torino sono i salentini, alla disperata ricerca di punti dopo il tonfo casalingo contro il Milan di 4 giorni fa.

Problemi in difesa per Maurizio Sarri, che deve far fronte alle assenze di Danilo, De Sciglio ed Alex Sandro. Scontato quindi che Cuadrado agisca a destra in difesa, con Matuidi a sinistra. Coppia di centrali De Ligt-Bonucci. A centrocampo spazio a Bentancur, Rabiot e Pjanic, nonostante questi due siano al centro di molti rumour di mercato. In attacco confermatissimo Bernardeschi: l’ex Fiorentina agirà sulla destra completando il reparto con Dybala e Cristiano Ronaldo.

Mister Liverani invece non può contare su Lapadula (infortunato alla caviglia): si affida quindi a Babacar e Falco in attacco. In porta Gabriel, difesa a 5 con Meccariello, Lucioni e Rossettini al centro e la coppia Donati-Calderoni sulle fasce. A centrocampo sono pronti Barak, Mancosu e Tachtsidis.

Così in campo questa sera

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

LECCE (5-3-2) probabile formazione: Gabriel; Donati, Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Barak, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Babacar.