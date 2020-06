Juventus-Lecce, perla di Dybala: gol meraviglioso della Joya (VIDEO HIGHLIGHTS)

Juventus-Lecce, gol da cineteca di Paulo Dybala

E’ arrivato il gol straordinario del vantaggio, in Juventus-Lecce. I bianconeri si portano avanti grazie ad una perla realizzata da Paulo Dybala. La Joya argentina ha stoppato il pallone al limite dell’area e ha mirato i pali difesi da Gabriel. L’estremo difensore niente ha potuto, perché Dybala ha messo il pallone nell’angolo più alto della stessa porta. Il gol è splendido, la Juve si porta in vantaggio per 1-0.

LEGGI ANCHE >>> Paratici prima di Juventus-Lecce: il CFO dribbla la voce di mercato