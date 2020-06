Juventus-Lecce, Cristiano Ronaldo non perdona dagli 11 metri (VIDEO HIGHLIGHTS)

Juventus-Lecce, Cristiano Ronaldo segna il suo 24esimo gol in campionato

Si è procurato il calcio di rigore e lo ha pure realizzato. Juventus-Lecce si mette in discesa per i bianconeri, grazie al doppio vantaggio realizzato prima da Dybala e poi da Cristiano Ronaldo. Non ha potuto niente Rossettini, che lo ha atterrato in area di rigore. Neanche Gabriel, perché dagli 11 metri non ha fallito il centravanti portoghese. Tiro potente, centrale, ed estremo difensore che aveva battezzato l’altro palo. 23esimo gol in 24 partite di Serie A quest’anno, per lo straordinario Cristiano Ronaldo.