Domenico Criscito, difensore e capitano del Genoa, non è rientrato come sperava nell’ultima giornata di Serie A appena terminata. Post Coronavirus il club ligure ha perso in malo modo per 1-4 contro il Parma. Rigore sbagliato nel primo tempo e infortunio nel secondo per Criscito, ora la società è in ansia visto che si trova impegnata in piena lotta salvezza e potrebbe non avere a disposizione per un po’ uno dei suoi uomini migliori.

Genoa, infortunio Criscito: tempi recupero

Il Genoa si trova al 17esimo posto con 25 punti, gli stessi punti del Lecce che è al 18esimo posto. Il club ad oggi è salvo dalla retrocessione soltanto grazie agli scontri diretti e sarà una vera battaglia fino al termine della stagione per ottenere la salvezza. Intanto, il Grifone perde uno dei suoi uomini migliori e chiave nello spogliatoio. Con il Parma è finito ko il leader difensivo e capitano Domenico Criscito. Infortunio per il calciatore che dovrà restare fuori massimo due settimane.

Genoa, le partite di Serie A che salterà Criscito

Infortunio Criscito, edema soleo per il difensore centrale del Genoa che dovrà stare fuori circa 10 giorni e quindi saltare sicuramente le partite con Brescia e Juventus, molto importanti per la corsa alla salvezza. Il club spera di recuperarlo contro l’Udinese per la gara del prossimo 5 luglio. Le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni.