Fiorentina, Castrovilli: “Futuro? Gli attestati di stima fanno piacere”

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato della sua anna nel corso di un’intervista concessa a Tuttosport:

Le parole di Castrovilli

«In questi mesi mi è mancato molto il calcio e giocare una partita vera. Ma soprattutto mi mancano i tifosi».

Difficoltà?

«Ovviamente lunedì non è stato facile ritrovare i ritmi di gara e dispiace non aver vinto con il Brescia».

Pochi gol?

«In effetti siamo bravi a creare gioco ma, come è accaduto anche lunedì, non siamo freddi sotto porta, speriamo di far melgio».

Ribery?

«Lui è un campione, non è solo un campione sul campo ma è anche uno straordinario leader. Ogni giorno riempie me e il resto dei compagni aiutandoci a crescere.

Lazio?

«Credo che perdere a Bergamo ci possa stare. Quanto alla trasferta con la Lazio è sempre complicata a prescindere. Per far bene dobbiamo fare meglio».

Maglia numero 10?

«E’ una maglia che in generale ha un significato particolare visto che è stata messa da Baggio e Rui Costa. Per me sarebbe un sogno portare quel numero sulle spalle».

Castrovilli sul futuro

Futuro?

«Gli attestati di stima fanno piacere ma io sono legatissimo a Firenze. Sto bene qui dove sento tanta fiducia».

Nazionale?

«Sicuramente ci sono delle grandi potenzialità visto i ragazzi, ma dobbiamo ancora crescere».

Chiesa?

«Queste sono decisioni che riguardano la società e Federico. Io posso dire che Chiesa è un grande campione. Commisso, Barone, Pradè e tutto il club stanno lavorando con grande impegno e soprattutto hanno grandi ambizioni. Vogliono fare grande la Fiorentina».