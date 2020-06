Calciomercato Sassuolo, niente big: rinnovo fino al 2021

Calciomercato Sassuolo, De Zerbi: firma sul contratto per il rinnovo con il club

Nessuna big per Roberto De Zerbi: il tecnico troverà il rinnovo fino al 2021. E’ la notizia che arriva in serata, direttamente dai colleghi di Sky Sport. Gli esperti di calciomercato hanno parlato proprio di quella che è la sua situazione al club neroverde. Il tecnico guiderà ancora il Sassuolo, anche nella stagione che verrà. Erano diverse le voci, che lo hanno più volte accostato alle big italiane.

Sassuolo, De Zerbi confermato: c’è la firma, si attende l’annuncio

Tra i club interessati a Roberto De Zerbi, c’è stato per lungo tempo il Napoli, che invece adesso ha trovato il suo condottiero, nel nome di Gennaro Gattuso. La verità è che il tecnico neroverde sarebbe già pronto al salto di qualità in una big italiana, ma queste ultime sono già tutte sistemate. Altrettanto vero è che lo stesso allenatore, a Reggio Emilia, ci sta fin troppo bene. Ha voglia di continuare il percorso di crescita assieme al club che ha creduto in lui dopo la sua esperienza a Benevento. Stando a quelle che sono le informazioni rivelate dall’emittente satellitare, l’allenatore bresciano avrebbe rinnovato fino al 2021, una firma già arrivata e tutti sarebbero in attesa dell’annuncio ufficiale del club. Una storia che continua, dopo l’arrivo nell’estate del 2018.