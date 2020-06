Calciomercato, Cavani in Serie A: un nuovo club sul calciatore

Cavani torna in Serie A? E’ il nome caldo per il mercato italiano

Il calciomercato entrerà presto nel vivo e quello Edinson Cavani è il nome più gradito, a costo zero, da tutto il panorama calcistico mondiale. Sì, perché nella lunghissima lista di quei calciatori che vedranno il proprio contratto terminare al 30 di giugno c’è sicuramente lui in cima, ma questa volta le voci di mercato non lo accostano né all’Inter, né al Napoli. Non sarà all’ex squadra e neanche al club di Milano, è venuta fuori l’idea da parte della Roma.

Calciomercato a costo zero: la Roma ci prova per Cavani

Stando a quel che rivela direttamente dall’Uruguay, il collega sudamericano Gonzalo Ronchi, attraverso il suo profilo Twitter, ci sarebbe finita anche la Roma su Edinson Cavani. Il giocatore non terminerà la stagione con il Paris Saint-Germain, rinunciando anche a quelli che saranno i quarti di finale di Champions League. La rivelazione arriva alla radio uruguaiana Sport 890, in cui al centro dei temi calcistici ci è finita la Serie A e il suo calciomercato. L’idolo della nazione sudamericana potrebbe tornare in Serie A, ci sarebbe stata un’offerta da parte della Roma proprio all’entourage del giocatore. E il Matador ci starebbe pensando, perché la Serie A intriga ancora l’attaccante che ha fatto la storia del club partenopeo.