Il centrocampista può già salutare il club giallorosso dopo solo un anno. Ad attenderlo c’è il Tottenham, intenzionato a portarlo a Londra.

Roma, Diawara può già dire ‘addio‘

Non è stata una grande stagione per Amadou Diawara. Quello con la maglia della Roma doveva essere l’anno della definitiva consacrazione (dopo i tre anni passati al Napoli), ma così non è stato. Il ritorno in campo, dopo la pandemia, non è stato dei migliori: è il suo l’assist per il blucerchiato, Manolo Gabbiadini, che ha insaccato il momentaneo 1-0 per la Sampdoria (partita poi vinta dalla Roma 2-1 con doppietta di Edin Dzeko). Sta di certo, però, che gli estimatori non gli mancano affatto. Infatti l’ex partenopeo potrebbe, ben presto, abbandonare la Serie A per trasferirsi in Premier League.

Ad attenderlo ci sarebbe il Tottenham di Josè Mourinho, che ha individuato in lui il rinforzo ideale per il centrocampo degli ‘spurs‘. La valutazione del nazionale della Guinea si aggira intorno ai 30 milioni di euro, cifra che la dirigenza londinese ritiene troppo alta per un calciatore che, negli ultimi anni, è stato vittima di parecchi infortuni.

Se andasse via Dzeko, chi al suo posto? Ecco il nuovo nome

Se il bomber bosniaco dovesse lasciare la Capitale, il suo posto potrebbe essere preso da Arkadiusz Milik. La Roma sarebbe disposta ad offrire anche Under per avere l’attaccante polacco, in scadenza con il Napoli nel 2021.