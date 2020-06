Cengiz Under, esterno d’attacco della Roma, è ormai arrivato alla conclusione della sua avventura con il club giallorosso in Serie A. Il calciatore turco arrivato nel 2017 non è mai stato tra le prime scelte in questa stagione di mister Fonseca che ora ha ampliato la alternative con l’acquisto a parametro zero di Pedro. Il calciatore è pronto a salutare la capitale, ma potrebbe restare in Serie A. C’è il Napoli tra le tante in vantaggio.

Calciomercato Serie A: Under lascia la Roma

Il classe 1997 sarà quindi messo sul mercato dalla Roma che vorrà provare a recuperare milioni viste le gravi perdite degli ultimi anni. Con l’acquisto di Pedro dal Chelsea, la Roma ha praticamente messo di conseguenza ufficialmente Under sul mercato. Sul calciatore c’è da tempo il Milan, che già lo scorso gennaio ha provato a chiudere il suo acquisto, ma in Serie A soprattutto il Napoli pensa a lui.

Napoli, c’è Under per sostituire Callejon

Il calciatore piace e non poco a mister Gattuso. Come riportato da Calciomercato.it, l’idea di acquisto di Under nasce dal fatto che il Napoli a fine stagione saluterà Callejon dopo sette stagioni. La conferma c’è stata, la Roma mette in vendita Under e il Napoli potrebbe acquistarlo visti anche i buoni rapporti tra le società anche in ottica mercato degli ultimi anni. Il calciatore turco gradirebbe molto la destinazione azzurra.