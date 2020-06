Calciomercato Napoli: colpo dalla Liga in attacco

Gli azzurri lavorano su due calciatori importanti per la prossima stagione, potrebbero prendere il posto di Milik e Callejon: Rodrigo del Valencia e Under della Roma.

Napoli: fari puntati su Rodrigo e Under

Gli azzurri sono pronti a dire addio a due attaccanti. Come riportato dal Corriere dello Sport, Milik e Callejon andranno via in estate, o a settembre.

Per questo motivi gli azzurri si sarebbero di nuovo interessati a Rodrigo. Il brasiliano di Spagna che gioca nel Valencia era stato accostato agli azzurri anche con Ancelotti. Al tecnico ora all’Everton, piaceva l’esterno destro nato a Rio, che sa giocare anche al centro dell’attacco, ed il calciatore piace ancora.

Il calciatore era stato inseguito dal ds Giuntoli lo scorso anno quando l’addio di Josè era già nell’aria. Rodrigo Moreno Machado, per la precisione, attaccante nato in Brasile, a Rio de Janeiro, ha un prezzo elevatissimo.

Il Napoli era anche disposto al grande investimento ma il calciatore non accettà di andar via. Ora invece preme per la cessione. Un’occasione, certo, proprio come quella relativa a Jeremie Boga, l’esterno prediletto di soli 23 anni, a differenza del brasiliano che ne ha 29.

Napoli, contatti con la Roma per Under

A proposito di attaccanti, gli azzurri hanno ripreso i contatti con la Roma anche per Under. Al club capitolino piacerebbe Milik e la trattativa potrebbe decollare nei prossimi mesi.