Calciomercato Napoli, raggiunto l’accordo con Callejon

Il Napoli continua a muoversi tantissimo sul mercato, e in queste ultime settimane la squadra azzurra ha voluto chiarire anche diverse situazioni interne. Stiamo parlando di rinnovi ed eventuali cessioni. Il primo caso su cui lavorare era quello relativo a Callejon, in scadenza il 30 giugno, e che avrebbe potuto disputare l’ultima partita in maglia azzurra proprio questa domenica. Ora la svolta.

Napoli-Callejon: c’è l’accordo

Callejon è una bandiera del Napoli, e le sue lacrime in Coppa Italia avevano spezzato il cuore di tutti i tifosi. Lo spagnolo ha riscritto la storia recente azzurra, e la paura più grande era che non potesse terminare l’annata ancora in corso. Pochi minuti fa è arrivata però la svolta: stando a quanto riportato da Sky Sport, il giocatore ha raggiunto l’accordo con la società per il prolungamento fino a fine stagione. L’esterno non percepirà stipendi fino ad agosto, ma riceverà una copertura assicurativa in caso di infortunio.

La storia con Callejon continua

Il Napoli avrà a disposizione Callejon fino ad agosto, e questa è senz’altro una notizia molto positiva. L’apporto dello spagnolo non è mai mancato, e soprattutto quest’anno sono arrivate le ennesime dimostrazioni della sua grande professionalità. Decisiva nella trattativa la mediazione di Giuntoli e Gattuso per chiudere l’affare. La storia d’amore continua, e probabilmente terminerà nel modo in cui si è sempre sognato.

