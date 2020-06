Calciomercato Milan, Rangnick accontentato: ecco il primo colpo

E’ Dominik Szoboszlai uno dei calciatori più apprezzati in Europa in questi ultimi mesi. Il giovane classe 2000 del Salisburgo ha attirato a se gli occhi dei migliori club viste le sue prestazioni e i suoi numeri con il club austriaco. Con un contratto in scadenza nel 2022, il calciatore partirà al 100% la prossima sessione di mercato. E’ asta in Italia, ma non solo.