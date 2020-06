Calciomercato Milan: Milik torna di moda

Napoli, la cessione di Arek Milik sembra sempre più certa nel prossimo mercato estivo visto il contratto in scadenza nel 2021.

Milan: Milik torna nel mirino

Come riportato da Tuttosport, in questi giorni a Napoli è arrivato Pantak. Il manager di Milik ieri ha tenuto una riunione con gli azzurri, con il ds Giuntoli e Gattuso.

Il procuratore ha fatto il punto della situazione sul futuro del calciatore. Un futuro che ad oggi sembra sempre più lontano da Napoli: i margini di rinnovo sono davvero esigui, la volontà è quella di andare via anche se in un mercato estremamente condizionato dalle conseguenze del lockdown, non sarà semplice.

Per liberare il calciatore dal Napoli potrebbe servire una contropartita tecnica più diversi milioni.

In questo momento i club che hanno chiacchierato con il Napoli per il calciatore sono due e non c’è la Juve.

Negli ultimi giorni hanno scalato posizioni il Tottenham, pronto a inserire Lucas Moura, e il Milan. Il club rossonero vorrebbe inserire nell’affare Kessie, ovvero la pedina di scambio individuata e gradita anche a Rino Gattuso.

Milano piace alla fidanzata di Milik

La scelta potrebbe cadere sulla Lombardia visto che Milano, la capitale della moda, piace a Jessica Ziolek, che oltre a essere una modella e anche titolare di una griffe d’abbigliamento.

Il Napoli avrebbe anche voglia di prolungare il contratto del 26enne attaccante polacco, in scadenza nel 2021, ma al momento c’è troppa differenza tra domanda e offerta.

La posizione di Milik potrebbe dar vita ad un’asta con Juve, Milan e Roma in Italia; Tottenham in Premier; Atletico Madrid in Liga. Il Napoli chiederà 50 milioni. Gli azzurri poi cederanno anche Llorente.