Calciomercato Lazio: addio Milinkovic-Savic, il prezzo

La Lazio potrebbe dire addio a Milinkovic-Savic. Come riportato dalla Francia, il club biancoceleste avrebbe già fissato il prezzo per la cessione del gigante serbo.

Lazio: Milinkovic-Savic può andar via nel prossimo mercato

Il calciatore, nonostante l’approdo del club di Claudio Lotito in Champions League, potrebbe dire addio alla Serie A, o almeno alla Lazio. Il numero uno del club bianconceleste, infatti, avrebbe già fissato in 100 milioni di euro la cifra per la cessione del centrocampista.

Sul calciatore c’è il forte pressing del PSG che avrebbe già offerto ai capitolini 65 milioni di euro, ritenendo di poter chiudere il colpo ad 80 milioni.

Nulla di più complicato, tuttavia, perchè la Lazio non vuole fare sconti.

Sul calciatore, infatti, ci sono anche altri club tra i quali la Juventus. Uno dei profili che Fabio Paratici sta seguendo per il centrocampo e quello sì Sergej Milinkovic-Savic.

Juventus: anche Paratici vuole Milinkovic-Savic

I bianconeri sono interessati da tempo il centrocampista e negli anni hanno cercato di portarlo a Torino senza risultati: Lotito ha sempre tenuto duro sul prezzo del cartellino del giocatore.

Ad oggi i 100 milioni sembrano essere proibitivi. In questo momento nessun club sembra disposto a spendere tanto, con Lotito che dovrà rivedere le sue pretese se vorrà accontentare il calciatore sulla cessione. Ma il club del ds Tare sembra intenzionato a spendere ed acquistare, e non a cedere.