La Juventus continua ad osservare la situazione dell’esterno brasiliano Willian. Il calciatore del Chelsea, ieri in campo nel successo dei Blues contro il Manchester City che di fatto ha decretato la vittoria del titolo per il Liverpool, dovrebbe nei prossimi 4 giorni estendere la durata del suo contratto con il Chelsea fino a settembre, ma forse anche oltre.

Juve, Willian può restare al Chelsea

Frank Lampard, tecnico del Chelsea, ha parlato della gara proprio del rinnovo di Willian:

“Stiamo ancora parlando con i giocatori, Willian in particolare. È difficile per me dire troppo dopo quanto raccontato martedì, io resto in ogni caso sempre fiducioso, spero che vinca il buonsenso e che alla fine si estenderanno. Tutti i calciatori che oggi sono in scadenza, sono stati dei professionisti fantastici per il club. Voglio che Willian giochi il suo miglior calcio nelle ultime nove partite che rimarranno, spero che possiamo farne anche di più. Ora tutto dipenderà dalla nostra corsa in coppa. Non dico altro”.

Juve, ora Willian può arrivare?

Un annuncio sull’estensione che sa anche di addio per l’esterno brasiliano che tanto piace a Sarri e alla Juventus. Nonostante l’età, infatti, i bianconeri potrebbero decidere di investire sul calciatore e di portarlo in Serie A dopo i tanti rumors degli ultimi mesi.