Calciomercato Juventus: per Ramsey scambio con l’Atletico Madrid

Juventus, trattativa in corso per uno scambio con l’Atletico Madrid. Come riportato da calciomercato.it, l’idea sarebbe quella di uno scambio tra i due club

Juve, scambio Ramsey-Thomas Partey?

Potrebbe finire molto presto l’avventura di Aaron Ramsey in Italia. Se cono le ultime la dirigenza bianconera potrebbe decidere di inserire il gallese in uno scambio con l‘Atletico Madrid. Simeone ne apprezza infatti le doti di inserimento e le sue qualità in fase si possesso.

Per questa ragione il tecnico argentino sarebbe disposto a sacrificare il mediano ghanese Thomas pur di arrivare all’ex Arsenal. Thomas ha una clausola rescissoria pari a 50 milioni di euro, mentre la Juve valuta il proprio giocatore circa 45 milioni. Un po’ alto il prezzo per l’Atletico che vorrebbe invece un conguaglio di 10 milioni di euro.

Juve, lo scambio conviene ad entrambi

Tuttavia ad oggi, Juve e Atletico, non si sono ancora sedute attorno ad un tavolo per imbastire una vera e propria trattativa. Per ora sono arrivate solo vici, rimbalzate con una certa insistenza dalla Spagna e riprese anche in Italia.

Tuttavia la soluzione potrebbe essere congeniale per entrambi i club: la Juve acquisirebbe fisicità a centrocampo, mentre l’Atletico aggiungerebbe qualità in mezzo al campo.

Ramsey, infatti, dopo un inizio di stagione monopolizzato da infortuni in rapida successione, sembra in procinto di dare il suo contributo. Inoltre c’è da sottolineare come per entrambi i club si tratterebbe di una plusvalenza quasi totale da mettere a bilancio.