Calciomercato Juventus, scambio tra brasiliani con il City

La Juventus mette nel mirino Gabriel Jesus per il mercato che verrà: Paratici studia il colpo

Sarà compito di Fabio Paratici convincere il Manchester City: la Juventus vuole Gabriel Jesus, è un obiettivo del club bianconero. A rivelarlo è il collega Momblano, direttamente su JB Live. Per arrivare all’importante centravanti del club inglese, toccherà mettere sul piatto il cartellino di Douglas Costa. Uno scambio tutto brasiliano, con il giornalista che conferma quella che era la voce di calciomercato. Anzi, rappresenta anche qualcosa in più di una semplice voce. Ci sarebbe una trattativa concreta, con le società pronte a confrontarsi su quelle che sono le valutazioni di entrambi i cartellini.

Calciomercato Juventus, per arrivare a Gabriel Jesus verrà messo sul piatto Douglas Costa

Andrà via dal club bianconero, il fantasista Douglas Costa. La società piemontese avrebbe voglia di sfruttare il suo valore, per arrivare al talento verdeoro e, appunto, obiettivo per il prossimo calciomercato della Juventus, Gabriel Jesus. Il calciatore del Manchester City non avrebbe voglia di restare in Inghilterra, considerando l’esclusione dalla Champions League dello stesso club inglese. Tra le idee del giocatore ci sarebbe quello di essere protagonista indiscusso nell’undici titolare, per giocare nuovamente nella massima competizione europea per club. Ed è per questo che Maurizio Sarri lo schiererebbe accanto a Cristiano Ronaldo, per un tridente formato assieme all’altro sudamericano, Paulo Dybala.