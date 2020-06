Calciomercato Juventus, un centrocampista è pronto a dire addio

Prelevato a parametro zero la scorsa estate è pronto a salutare i bianconeri dopo una sola stagione. Per lui probabile futuro in Premier League.

Juventus, Rabiot pronto a dire ‘adieu’

Sbarcato a Torino tra l’entusiasmo generale, in campo ha letteralmente deluso. Considerato dagli addetti ai lavori un top-player si è rivelato un top-flop. Stiamo parlando di Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus. Arrivato dal Paris Saint Germain a costo zero doveva essere il futuro del club di Agnelli. Così non è stato, anzi, per lui si parla addirittura di una cessione definitiva. Bocciato da Maurizio Sarri che lo relega spesso in panchina (se non in tribuna).

Le squadre interessate all’acquisto del suo cartellino non mancano. Infatti in Premier League l’Everton del suo ex tecnico, Carlo Ancelotti, vede in lui il giusto rinforzo per la prossima stagione. Valutazione che si aggira intorno ai 30 milioni, forse l’unica notizia positiva della società che, dalla sua cessione, può ricavare un bel gruzzoletto.

Al posto del francese, potrebbe arrivare un rinforzo stesso dalla Serie A

Se l’ex parigino dovesse lasciare, definitivamente, la maglia bianconera, la dirigenza avrebbe individuato già il suo sostituto. Fabio Paratici, direttore sportivo delle ‘zebre’ ha messo gli occhi su Manuel Locatelli, ex del Milan, autore fino ad ora di una grande stagione sotto la gestione del mister Roberto De Zerbi. Non sarebbe il primo affare, di mercato, sull’asse Juventus-Sassuolo.