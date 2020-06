Calciomercato: Juve e Inter beffate, rinnova col PSG

Layvin Kurzawa, terzino sinistro del Paris Saint Germain, è pronto a firmare il suo nuovo contratto. Il calciatore francese è in scadenza di contratto il 30 giugno e potrebbe già aver raggiunto l’accordo per un pre contratto per la prossima stagione con qualsiasi altro club. Su di lui anche Inter e Juventus da diversi anni. Le scorse sessioni di mercato è stato ad un passo dal firmare con i bianconeri in uno scambio che avrebbe portato De Sciglio a Parigi.

Calciomercato: Inter e Juve, salta Kurzawa

Nulla da fare, alla fine il calciatore ha preso una decisione definitiva. Layvin Kurzawa rinnoverà con il Paris Saint Germain. Il club francese ha già dovuto dire addio a Thomas Meunier, che ha firmato con il Borussia Dortmund a costo zero e non ha voluto perdere un altro terzino per poi intervenire sul mercato. Sul calciatore c’era forte l’interesse di Inter e Juventus ma anche di Barcellona e Atletico Madrid in Spagna o Arsenal e Chelsea in Premier League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Chelsea su Kurzawa

Kurzawa rinnova col PSG

Niente colpo a parametro zero per le italiane. Il direttore sportivo Leonardo è riuscito a raggiungere l’accordo definitivo per il prolungamento di contratto del terzino mancino francese. A rivelare la notizia è stato RMC, il calciatore firmerà nelle prossime ore un contratto quadriennale da 3 milioni di euro all’anno. Si attende solo l’ufficialità.