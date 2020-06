Calciomercato Inter: rinnovo a sorpresa del bomber, tutto risolto

L’Inter ha diverse grane in questo periodo riguardo al calciomercato. Oltre a risolvere i contratti dei prestiti in scadenza il 30 giugno, la società nerazzurra ha da sistemare la questione legata al futuro di Lautaro Martinez (continuamente corteggiato dal Barcellona) e non solo. Anche Sebastiano Esposito, giovane bomber classe 2002, è in trattativa con il club di Milano per il rinnovo del contratto.

Inter, Esposito rinnova e va via

L’attaccante napoletano è corteggiato da tantissimi club, soprattutto in Serie A. Nelle ultime settimane la trattativa per il rinnovo di contratto è sembrata complicarsi con l’Inter, ma ora potrebbe essere in arrivo la fumata bianca. Il calciatore vuole restare a lungo ed ottenere la giusta ricompensa, intanto, già si sono fatte sotto cinque squadre italiane che vorrebbero prenderlo in prestito per il prossimo anno calcistico.

Inter, Esposito corteggiato in Serie A

Il caso Esposito potrebbe già essere rientrato in casa nerazzurra. Raggiunta l’intesa totale tra il giovane attaccante e l’Inter per il prolungamento di contratto. Si parla di circa 1 milione a stagione più bonus per lui, con la firma fino al 2025. Pronti diversi club a prenderlo in prestito, su tutti l’Atalanta, ma ci sono anche Parma, Verona, Bologna e Udinese. Prestito secco quasi sicuramente, dato che l’Inter punta forte su di lui per il futuro.