Una stagione di grandi numeri quella di Achraf Hakimi. Il terzino di spinta del Real Madrid, è esploso in questa stagione in prestito al Borussia Dortmund. Il classe 1998 è già considerato uno dei migliori talenti in circolazione nel suolo ruolo. Perfetto per il 3-5-2-, utilizzato al Borussia, ora ci pensa l’Inter per accontentare mister Conte. A lavoro c’è Marotta che spinge per l’acquisto e per anticipare la concorrenza.

Hakimi-Inter, nerazzurri in pole

Dalla Spagna intanto sono sicuri, il giovane calciatore non resterà al Real Madrid e verrà ceduto la prossima sessione di mercato. Con un contratto in scadenza nel 2022, Hakimi, tornerà a Madrid dopo il prestito al Borussia Dortmund a fine stagione, fresco di 9 gol e 10 assist stagionali. Per questo il Real, anche se non rinnoverà il contratto del calciatore, continuerà a valutarlo circa 50 milioni vista la grande stagione e la giovane età. Su di lui c’è l’Inter, ma non solo. Anche altre big si sono inserite per un suo acquisto.

Secondo quanto svelato dal Chiringuito TV, il futuro di Achraf Hakimi è sicuramente lontano dal Real Madrid. Il calciatore sarà ceduto una volta terminato a fine stagione il prestito biennale con il Borussia Dortmund. Pare che tra le big, come Bayern Monaco e Manchester City ci sia soprattutto l’Inter. Il club italiano ha avuto il gradimento del giocatore e al momento si troverebbe in netto vantaggio. Marotta lavora per chiudere.