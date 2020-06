Calciomercato Inter, nuovo nome per il centrocampo: arriva da una big

L’Inter continua il suo percorso di mercato, e lo fa pensando soprattutto a quelli che potrebbero essere dei rinforzi per il centrocampo. Antonio Conte ha decisamente alzato l’asticella, e ora per la sua squadra chiede solo il meglio del meglio. Intanto nelle ultime ore è circolato un nuovo nome per il reparto: Guendouzi, centrocampista francese considerato come uno dei migliori talenti in Europa.

Inter: Guendouzi idea concreta

I nerazzurri si stanno dimostrando uno dei club più attivi sul mercato, e adesso giorno dopo giorno le voci che circolano si fanno sempre più intense ed interessanti. Guendouzi è l’ultimo nome sul taccuino di Ausilio e Marotta, i quali vorrebbero portarsi avanti già per il futuro. Il giocatore milita nell’Arsenal, ha già buona esperienza sia in Premier League che in Europa, e nonostante la giovane età è già riuscito a scalare tante gerarchie sia ai Gunners che in nazionale. Un colpo che sarebbe molto interessante, ma che allo stesso tempo sarà complicatissimo.

Guendouzi ha tanta concorrenza: c’è anche il prezzo

Il centrocampista francese è un vero e proprio gioiello, ed è normale che abbia tanta concorrenza. Al momento infatti, stando a quanto riportato da Inter News, pare che alle sue spalle abbia addirittura 6 big che lo seguono: Atletico Madrid, Juventus, Manchester United, Barcellona, Real Madrid e Psg. Inoltre il suo prezzo è abbastanza alto, e difficilmente il club londinese lo lascerà partire per meno di 40 milioni.