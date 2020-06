Calciomercato Fiorentina: Pezzella svela dove vorrebbe giocare

Il futuro di German Pezzella resta tutto da scrivere. Sul calciatore, infatti, è forte l’interesse di diverse big in Italia ed in Europa. Anche di questo il centrale della Fiorentina ha parlato nel corso di un’intervista concessa al Corriere dello Sport.

Fiorentina, Pezzella allontana le sirene di mercato

Queste le parole del capitano German Pezzella che il Covid aveva confinato da subito a casa;

«Torniamo quelli di prima, perché la continuità di risultati l’avevamo trovata, ora della Lazio temo Correa».

Resilienza?

«Ho vissuto diversi momenti difficili nella mia vita. Ho sempre lottato anche con il coronavirus».

Gol?

«Quel gol è stato quasi un segno del destino, per altro alla prima gara dopo lo stop per il Covid. Ho sentito una liberazione».



Gioia?

«La gioia ha preso il sopravvento su tutto, anche se in quello stadio vuoto non era come sempre».



Come sta?

«I ritmi non sono ancora altissimi, siamo lontani da quelli con cui ci eravamo lasciati. Stiamo spingendo per tornare in forma ».

Pezzella ha parlato anche di mercato

Futuro?

«Il calcio è imprevedibile, è vero, ma io ho sempre detto che in questa città vivo benissimo. Questo… è il mio posto nel mondo, la Fiorentina e Firenze ormai sono diventati come casa mia».



Sogno?

«Lo ripeto, io sogno di giocare in Europa. Con la maglia viola. E guadagnarmi un Mondiale sul campo con la mia Seleccion».

