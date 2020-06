Serie A, Gravina: “Felice per la ripresa, ma quanto mancano i tifosi”

Al termine del Consiglio Federale, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha rilasciato un’intervista ai giornalisti che lo attendevano.

Serie A, Gravina: “Speriamo che questa epidemia finisca quanto prima“

A Roma, la riunione del Consiglio Federale, iniziata alle 11:30, si è conclusa da pochi minuti. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina si è fermato a parlare con i giornalisti: “Il campionato mi sembra che stia crescendo. Ci sono stati tantissimi gol. Man mano che si riprende il ritmo, le misure e le distanze giuste credo che il calcio possa migliorare anche tecnicamente. Manca ancora quel piccolo tassello che credo sia indispensabile: la partecipazione dei tifosi allo stadio.

Spero che questa epidemia ci consenta, in tempi rapidi, di aprire gli stadi in modo da poter vivere al meglio questo spettacolo. Queste gare stanno catturando, ancora una volta, l’attenzione di tanti tifosi dimostrando che la passione degli italiani è ancora molto viva per il calcio“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> UFFICIALE Serie A Femminile, la Juventus è Campione d’Italia

Gravina sul ‘piano B’: “Non lo abbiamo votato“

“Non abbiamo votato per il piano B. Oramai il campionato è partito, siamo alla fine di giugno. Non mi sembra che ci siano presupposti che possono creare solo preoccupazioni. I controlli sono particolarmente attenti da parte delle società. Siamo tranquilli, sicuri ed ottimisti che il campionato di Serie A possa arrivare alla fine. Non abbiamo escluso il piano B, ma dobbiamo evitare delle tensioni che in questo momento non fanno bene. Dobbiamo concentrarci più su questo entusiasmo che questo campionato ci ha fatto recuperare“, ha così concluso Gravina.

“