Serie A Femminile Juventus Women | Il Consiglio Federale in corso di dibattimento deciderà l’approvazione del bilancio FIGC e la stesura del format del Piano B di playoff e playout per la Serie A in caso di un nuovo stop a causa dell’emergenza Covid-19. Presenti Lotito, Ghirelli, Sibilia, Ulivieri e Tommasi (AIC), mentre gli altri componenti sono collegati invece in call-conference.

UFFICIALE – Serie A, Juventus Women Campione d’Italia

La prima decisione del Consiglio Federale ha riguardato il campionato di Serie A Femminile. Dopo lo stop definitivo e la cristallizzzione della classifca, la Juventus Women è diventata nuovamente Campione d’Italia, per il terzo anno consecutivo. Al momento dello stop per l’emergenza Coronavirus, le bianconere di Rita Guarino erano a +9 dalla seconda in classifica, la Fiorentina, a 6 giornate dal termine del campionato. Oggi il Consiglio Federale ha scelto per l’assegnazione dello Scudetto, consegnando virtualmente la terza coppa alla Juventus.

Juve Femminile: Scudetto centrato e qualificazione alla Champions League

Nelle ultime settimane sembrava che il Consiglio non volesse assegnare il premio alla squadra bianconera ma poi si è optato per dare spazio a ciò che era successo in campo. La Juventus, quindi, si è laureata ancora Campione e accederà alla prossima Champions League. Con le bianconere, in Europa ci sarà la Fiorentina di Antonio Cincotta.

