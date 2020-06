Roma-Sampdoria, Fonseca: “Per arrivare in Champions abbiamo due possibilità”

Roma-Sampdoria, Fonseca nel post-partita

Roma-Sampdoria, Fonseca | Ha parlato ai microfoni di Sky Sport, nel post-partita di Roma-Sampdoria, il tecnico dei giallorossi. Ecco le parole di Fonseca.

Le parole di Fonseca

“Non possiamo dimenticare che per noi è stata la prima partita. Abbiamo creato due o tre situazioni da gol, abbiamo preso il gol e la squadra è stata un po’ in caos. C’è stato qualche spazio per la Samp, ma per fortuna ci siamo ripresi nel secondo tempo. Pellegrini? Non avevo altra possibilità che lasciarlo fuori… Ricordiamo che è stato infortunato, aveva nelle gambe solo 3 o 4 giorni. E’ entrato molto bene, l’assist per Dzeko è importante, vediamo adesso che succede”.

Sull’obiettivo della Champions League: “Devo dire che abbiamo due possibilità, vincere l’Europa League o arrivare quarti. L’Atalanta è in un grande momento, non è facile per noi. Sono fortissimi, ma noi dobbiamo crederci fino alla fine. Non possiamo sbagliare, pensiamo prima a noi e al campionato, poi vediamo che succede. L’Europa League non possiamo dimenticarla, ma siamo concentrati in campionato”.