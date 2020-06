Oroscopo di domani 26 giugno: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo venerdì.

Oroscopo Paolo Fox 26 giugno 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. La giornata di domani sarà abbastanza particolare, ci sono dei problemi familiari da affrontare. Sabato e domenica saranno giornate sicuramente migliori: aspetta il cuore del weekend per prendere decisioni importanti.

Toro. Domani e sabato saranno due giorni molto interessanti. L’inizio settimana è stato particolarmente stressante a causa di qualcuno o di un progetto mal riuscito e avevate bisogno di un po’ di positività. In questi giorni, inoltre, qualcuno è stato anche alle prese con il soccorrere un amico o conoscente.

Gemelli. Non sarà la miglior giornata della vostra vita, quella di domani. Anzi, sarete particolarmente nervosi e ciò si protrarrà fino a sabato sera. Domenica, invece, avrete modo di recuperare una grande forza. Le tensioni proverranno dal lavoro, dalla famiglia e perfino dall’amore. Continuate a tenere duro, a luglio le stelle saranno vostre amiche.

Cancro. Aspettate prima di prendere decisioni importanti. Domani e sabato saranno due giornate importanti, mentre domenica emergerà un po’ di stanchezza. Se hai conosciuto da poco una persona interessante, continua a coltivare il rapporto, perché in agosto potrebbero esserci sviluppi interessanti.

Leone. E’ domani la giornata in cui potreste decidere di chiudere definitivamente un rapporto di lavoro. Ovviamente dovreste pensare al lato economico che, fino alla fine dell’anno, potrebbe essere messo in discussione. Da domenica avrai un bel recupero in amore e sarete felici.

Vergine. Domani sarà una giornata molto interessante. I prossimi giorni saranno molto promettenti, perciò se dovete realizzare o finalizzare un progetto, se dovete dire qualcosa di importante, fatelo.

Oroscopo domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Dal punto di vista sentimentale, domani sarà una giornata molto importante: darà il via ad un weekend ricco di emozioni e di pathos. Nei prossimi giorni potreste dover affrontare alcune polemiche legate al lavoro, soprattutto se c’è da ripartire con un progetto. Se c’è qualcuno che continua a tergiversare, conviene spostare le discussioni lavorative a metà luglio.

Scorpione. Da inizio settimana manca serenità e la state cercando in ogni angolo della vita. Tendete ad isolarvi dal mondo circostante, almeno finché non avrete ritrovato la calma. Il weekend andrà molto meglio se riuscite a staccare un po’ la spina.

Sagittario. Domani è consigliabile utilizzare tanta prudenza perché sarà una giornata piuttosto faticosa. Cercate spesso la competizione con gli altri per capire se hanno vissuto le vostre stesse problematiche e se ne siete usciti meglio, In amore, però, la competizione fa male, può rovinare l’armonia della coppia!

Capricorno. Da domani inizierà la “tre giorni” di positività. Forse non state guadagnando molto in questo periodo ma c’è un progetto nuovo che, comunque, andrà avanti. Nei prossimi mesi affronterete qualcosa di complicato che sembrerà irrealizzabile ma con la vostra tenacia, ne uscirete vincenti.

Acquario. Da domani sarà meglio lasciare i sentimenti e la fantasia liberi di esprimersi. In questo momento dovete fermarvi a riflettere un po’ di più, capire quali strade percorrere e fare chiarezza in amore.

Pesci. Domani sarete parecchio sovrappensiero. Sarebbe ideale avere al vostro fianco qualcuno capace di cogliere l’occasione per strapparvi un sorriso, magari facendovi una bella sorpresa. Domenica l’umore si risolleverà.