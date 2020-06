Notizie Napoli, l’agente di Hysaj sul rinnovo anche di Mario Rui e Di Lorenzo

Mario Giuffredi, agente tra gli altri del difensore del Napoli Elseid Hysaj, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio Punto Nuovo.

Il terzino dovrebbe rinnovare il contratto con gli azzurri per rimanere a Napoli in estate. Queste le dichiarazioni del suo procuratore.

«Mario Rui e Di Lorenzo? Qualche disguido, ma sono fiducioso per il rinnovo-

Hysaj? Gattuso e De Laurentiis vogliono tenerlo. Abbiamo parlato di rinnovo, ma non è sol una questione meramente economica, è Hysaj che deve decidere se rimanere o no perchè sa che in azzurro la concorrenza sarà fortissima. Non bisogna dimenticare che Hysaj è stato uno dei migliori terzini d’Italia quando in panchina c’era ancora Sarri. Il suo calo di rendimento ha coinciso solo con la parentesi Ancelotti. Ora con Gattuso si sta rivedendo lo stesso Hysaj dei tempi di Sarri quando abbiamo avuto tante offerte, anche dal Bayern Monaco. In questo momento sta solo pagando lo scotto dell’anno e mezzo con Ancelotti».

Napoli, la situazione di Hysaj

Il procuratore del calciatore ha sempre detto di voler lavorare per la cessione del terzino. Giuffredi, infatti, a Napoli ha in procura si Di Lorenzo che Mario Rui, due dei calciatori che lotta per il posto con l’albanese. Per questo motivo, la sua idea, sarebbe quella di procedere con la cessione dell’ex Empoli, ma molto dipenderà dallo stesso calciatore.