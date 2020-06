Notizie Inter, nessun ricorso per Skriniar

Ultime Inter, Skriniar resterà fuori per tre giornate. Nel corso della gara di ieri il centrale Skriniar era tra i più nervosi dopo il pareggio interno contro il Sassuolo. Lo slovacco è stato espulso nel finale, mentre oggi il Giudice Sportivo ha comunicato una maxi squalifica per il difensore di tre giornate.

Secondo quanto riportato da Inter-news, sarebbe già arrivata la decisione della società sul ricorso.

Nel corso della gara, il centrale si era prima rivolto in maniera offensiva verso l’arbitro, poi si è reso protagonista di una bestemmia.

Per questa ragione nella giornata di oggi il Giudice Sportivo ha comminato 3 turni di squalifica per il difenore L’Inter, secondo le ultime, non avrebbe intenzione di presentare ricorso. Il centrale salterà dunque i match contro Parma, Brescia e Bologna.

Chi giocherà al suo posto?

Una tegola non da poco per Antonio Conte. Al posto dello slovacco, infatti, i nerazzurri potrebbero schierare D’Ambrosio o Godin. Il problema è i due centrali non sono in perfetta salute e potrebbero non farcela a scendere in campo in queste partite. Per questa ragione il tecnico Antonio Conte potrebbe anche decidere di mandare in campo Andrea Ranocchia schierato sul centro-destra o spostare De Vrij.