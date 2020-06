Notizie Inter: tegola Barella e Lautaro, le ultime sull’infortunio

Inter, Barella e Lautaro non sono al meglio. Dopo il pareggio ottenuto in casa col Sassuolo, l’Inter scenderà di nuovo in campo domenica sera col Parma.

Il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte è in difficoltà per quanto riguarda il reparto di centrocampo. Già contro i neroverdi non erano molte le alternative per l’allenatore salentino.

E le cose, ora, non sembrano migliorare in vista della prossima gara. Secondo quanto riportato da Sky Sport in serata, nemmeno Barella è al massimo.

Per questo motivo il centrocampista ex Cagliar non sarebbe sceso in campo ieri, e sarebbe anche a rischio per la prossima sfida del Tardini. A centrocampo ora per l’Inter l’emergenza è totale.

Inter, problemi anche per Lautaro Martinez

L’altra brutta notizia, inoltre, arriverebbe anche dall’attacco. Non solo Barella, ma anche Lautaro non starebbe benissimo dopo la gara contro il Sassuolo. L’attaccante ha un fastidio alla schiena che lo ha condizionato anche ieri sera una volta entrato in campo.

Per questo motivo nemmeno il Toro potrebbe scendere in campo in Emilia nella prossima gara degli undici di Antonio Conte che potrebbe dover schierare ancora dal primo minuto l’ex Udinese, di proprietà del Manchester United, Sanchez. Per il calciatore, tuttavia, questa potrebbe essere l’ultima gara con i nerazzurri.