News Torino, Simone Verdi torna ad allenarsi dopo l’infortunio

Nell’allenamento di questa mattina al campo sportivo ‘Filadelfia‘, si è visto anche Simone Verdi, tornato in gruppo dopo l’infortunio.

Notizie Torino, Verdi ora punta il Cagliari

Ottime notizie in casa Torino. Infatti questa mattina, al campo sportivo dove si allena il club di Cairo, Simone Verdi è ritornato ad allenarsi con i compagni dopo un problema muscolare, datato 8 giugno. Ha svolto tutta la seduta di allenamento sotto lo sguardo felice del tecnico Moreno Longo. Prima lavoro atletico in palestra, poi si è spostato sul campo dove ha effettuato la preparazione tecnico-tattica con il resto della squadra.

L’obiettivo per l’attaccante è quello di essere tra i convocati nella delicata sfida di sabato 27 giugno contro il Cagliari alla ‘Sardegna Arena‘. Il Torino è alla caccia della seconda vittoria consecutiva, dopo la ripresa della Serie A. Prima il pareggio, in casa, contro il Parma, poi la vittoria contro l’Udinese grazie al gol di Andrea Belotti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Torino-Udinese: le parole di Longo e Gotti

Simone Verdi ha fretta: vuole ritornare subito a giocare

Per il jolly offensivo si parlava di un mese di stop lontano dai campi, ma l’ex Napoli ha letteralmente bruciato le tappe ed ora ha fissato il suo obiettivo: ritornare in campo per aiutare i suoi compagni di squadra in queste ultime gare di campionato. Domani mattina ci sarà la rifinitura, decisiva per quanto riguarda la convocazione o meno del calciatore in vista della trasferta di Cagliari.