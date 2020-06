Milan, Donnarumma e il rinnovo: sono 2 le strade

Milan, rinnovo Donnarumma: ecco l’annuncio di Sky

Milan, il rinnovo di Donnarumma non è imminente. Come riportato da Sky Sport, infatti, sembra destinata a proseguire la telenovela legata al rinnovo del contratto di Gianluigi Donnarumma.

Proprio oggi si era parlato anche delle cifre del prolungamento con il Milan. Ma la redazione di Sky Sport non ha confermato questa via.

Il portiere rossonero, in ogni caso e nonostante il contratto in scadenza nella prossima stagione, non dovrebbe partire a parametro zero nemmeno tra un anno.

Il numero 99, infatti, ha un’immensa riconoscenza nei confronti del Milan per quello che è stato e per come lo ha cresciuto.

Per questo motivo le strade ad oggi restano due

1) il Milan potrebbe telefonare nelle prossime ore Raiola e provare a abbozzare un rinnovo di contratto che dovrà partire dagli attuali 6 milioni di euro con tutte le possibili formule del caso. Magari con una clausola sulle quali decideranno le parti in causa.

2) La seconda soluzione è che Gigio vada via quest’estate ma non a zero. Il portiere, in ogni caso, vorrebbe lasciare un patrimonio al Milan.

Milan, le ultime sull’incontro con Raiola

Per questa ragione, in ogni caso, ci dovrebbe essere un contatto nei prossimi giorni con Mino Raiola. Dai dialoghi sui rinnovi per prolungare fino ad agosto l’esperienza a Milano di Ibrahimovic e Bonaventura, potrebbe partire il dialogo per Donnarumma. Sarà importante la voglia di questo calciatore di rimanere ancora una anno.