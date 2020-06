Mercato Napoli, l’ag di Hysaj: “Vogliamo rinnovare il contratto con il club”

A ‘Radio Punto Nuovo‘ ha parlato l’agente del difensore albanese, Mario Giuffredi, che ha parlato del futuro del suo assistito.

Calciomercato Napoli, Giuffredi: “Con Adl nessun tipo di problema“

A ‘Radio Punto Nuovo‘ è intervenuto il procuratore di Elseid Hysaj, Mario Giuffredi: “Ci tengo a precisare che con il presidente del Napoli non ho mai avuto alcun tipo di problema per quanto riguarda i miei assistiti. Ricordo quando Elseid arrivò a Napoli guadagnava mezzo milione di euro, ma all’epoca non ero io a curare i suoi interessi. Durante il campionato De Laurentiis si è comportato da gran signore, rinnovandogli il contratto.

Bayern Monaco? Confermo che l’offerta c’è stata. Quando in panchina c’era Sarri, Hysaj era considerato uno dei terzini più forti in Italia, eccezion fatta quando venne Ancelotti. Sembra che con Gattuso il ragazzo sia ritornato quello di un tempo. La società vuole rinnovargli il contratto, ma deciderà lui se farlo o meno“.

Ancora Giuffredi: “Di Lorenzo e Mario Rui? C’è stato qualche intoppo“

Mario Giuffredi, procuratore anche degli altri esterni Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui ci ha tenuto a precisare: “Ci sono stati dei disguidi, ma sono convinto che riusciremo a trovare un accordo anche per il rinnovo dei ragazzi“. E su Luigi Sepe: “Voglio che tutti sappiano che Luigi è andato via dal club perché l’allora tecnico, Maurizio Sarri, non credeva nelle sue qualità. E’ andato via solo per lui, non ha mai chiuso col Napoli!“.