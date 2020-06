Mercato Lazio, Kumbulla vicinissimo: Tare accelera, oggi giornata decisiva

Mercato Lazio: Kumbulla, Tare beffa tutti

Mercato Lazio Kumbulla | Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e in questi ultimi giorni la maggior parte delle squadre italiane sta cercando di portare a termine qualche importante colpo in entrata. E’ chiaro di come l’obiettivo sia quello di alzare la famosa asticella, e a saperne qualcosa c’è anche la Lazio, protagonista di una stagione fin qui straordinaria. La squadra di Simone Inzaghi avrà però bisogno di qualche altro innesto, e soprattutto nel reparto difensivo potrebbe cambiare più di qualcosa.

L’obiettivo principale è Kumbulla, giocatore rivelazione di questo campionato, e preda ambita dalle maggiori big del nostro campionato. I biancocelesti però si dicono fiduciosi, e nelle ultime ore si sono avvicinati con prepotenza al giocatore, il quale pare ormai vicinissimo. Oggi il numero 1 del Verona, Setti, sarà in Capitale, e la fumata bianca non è affatto da escludere: 20 milioni di euro può essere la cifra giusta. A riportarlo Il Corriere dello Sport.

Ultime Lazio: beffa Inter per Kumbulla

Kumbulla si avvicina alla Lazio, e nella giornata di oggi potrebbero già arrivare importanti novità sull’affare. La squadra capitolina punta di chiudere, e nell’operazione resterebbe beffata l’Inter, altro grande club interessato. Tare ha anticipato Marotta, ora però si deve attendere un risvolto decisivo.