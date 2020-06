Mercato Juventus, Dybala spinge per il rinnovo: i dettagli dell’accordo

Mercato Juventus: si avvicina il rinnovo per la Joya

Mercato Juventus Dybala | La Juventus vuole rinforzarsi in vista della prossima stagione, ma per prima cosa vorrà blindare qualche giocatore importante nella sua rosa. Nella squadra di Sarri ci sono tantissimi elementi, ma è ormai chiaro ed evidente a tutti che alcuni di questi partiranno. Pertanto servirà delineare una cerchia di giocatori intoccabili, tra cui c’è anche Paulo Dybala. L’attaccante argentino sta vivendo una storia d’amore bellissima con la Vecchia Signora, una storia che con moltissime probabilità continuerà. Il rinnovo è la priorità per tutti, e la sensazione è che da qui a breve possa arrivare la tanto attesa fumata bianca.

I dettagli dell’accordo? Un prolungamento almeno fino al 2024, con uno stipendio che si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro annuali. Delle cifre mostruose, e che senza dubbio rimarcano ancora una volta l’importanza della Joya nelle gerarchie bianconere. Questa la notizia riportata da TuttoJuve.

Dybala vuole il rinnovo

Il futuro di Dybala sarà ancora alla Juventus, e a confermarlo ci sono i numerosi indizi lasciati in questi ultimi giorni. La volontà c’è da entrambe le parti, e pare che proprio lo stesso giocatore stia spingendo per la chiusura: l’argentino vuole legarsi ai bianconeri il più a lungo possibilmente, e soprattutto diventare una bandiera del club.