Serie A Lazio Pulcini | Dopo la sconfitta con l’Atalanta, Simone Inzaghi ha lamentato un’organizzazione errata del “nuovo” calendario di Serie A che, nelle prime tre giornate, vedrà giocare i biancocelesti ogni tre giorni. La Lazio sarà l’unica squadra a giocare ogni 72 ore, mentre tutte le altre avranno sempre almeno un giorno in più di riposo.

Serie A, il medico della Lazio contro gli orari serali

Il medico sociale della Lazio, il dott. Ivo Pulcini, a Radio Punto Nuovo ha parlato della condizione fisica dei biancocelesti alla ripresa del campionato e di come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.

“Dal punto di vista medico, giocare alle 21.45 è un autentico disastro per la salute, al di là di chi vince o perde. Con questi ritmi vanno incontro a un esaurimento fisico. Più sono le ore che si perdono di recupero, maggiore sarà la sindrome che porta all’esaurimento fisico: la salute è minacciata seriamente“.

Utilizzo di sostanze che aiutino il recupero? “La creatina è una sostanza della quale si possono consumare al massimo 5 o 6 grammi, solo se necessario. Oltre è considerato doping e io ho avvertito i medici sociali. Ovviamente ne è stato vietato l’uso oltre una certa grammatura, fa molto male sotto alcuni punti di vista“.

Lazio, Pulcini: “L’AIC faccia giocare prima”

“Nella mia esperienza con le varie Federazioni ho capito che servono quattro ingredienti per essere in forma: efficienza psichica, tenuta fisica, esigenza tecnica e la tattica. A monte di questo c’è anche un’educazione sanitaria, lo stimolo maggiore è l’entusiasmo che dia l’endorfina giusta per non far abbattere i calciatori”.

Orari notturni? “L’Associazione Calciatori trovi un accordo per giocare prima, anche alle 20.45“.

