Juventus-Lecce, le probabili formazioni: decisione sul terzino, torna Higuain

Juventus-Lecce, probabili formazioni | Giungono buone notizie per i bianconeri e per Maurizio Sarri. Il tecnico di Figline sembra aver ritrovato Gonzalo Higuain, suo pupillo che domani potrebbe essere convocato per la sfida casalinga contro il Lecce. Domani sera l’appuntamento all’Allianz Stadium è alle 21 e 45, per l’anticipo di venerdì della ventottesima giornata di campionato.

Le scelte di Sarri e Liverani

E’ assente dal lontano 8 marzo 2020, Gonzalo Higuain. Il Pipita era in campo nell’ultimo match prima dello stop causato dalla pandemia, poi ha saltato tutti i match da quando il calcio è ripreso. Adesso però è tornato ad allenarsi in gruppo e, per la sfida di domani, potrebbe venir fuori anche il suo nome tra i convocati. Possibile minutaggio per lui, ma Sarri gli preferirà ancora Cristiano Ronaldo e Dybala, con il ballottaggio davanti che vede protagonisti Bernardeschi e Douglas Costa. De Ligt anche potrebbe rifiatare, per dare spazio a Rugani. Inoltre Sarri deve fare i conti con l’emergenza in difesa: toccherà a Matuidi nel ruolo di terzino sinistro. Dall’altra parte, Liverani deve fare i conti con il problema legato a Lapadula. Nell’ultimo match è uscito malconcio e rientrerà solo a metà luglio. Al suo posto, in avanti, si rivedrà Babacar.

Juventus-Lecce, le probabili formazioni di Fantacalcio.it

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Saponara, Falco; Babacar.