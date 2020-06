Inter-Sassuolo: l’errore di Gagliardini è clamoroso!

Inter-Sassuolo: Gagliardini sbaglia a porta vuota

Un match davvero molto bello quello di ieri sera tra Inter e Sassuolo, dove entrambe le compagini si sono date battaglia per più di 90 minuti. Tanti gol, emozioni a non finire e.. un errore clamoroso di Gagliardini. Il centrocampista nerazzurro si è reso partecipe di un gol mancato a porta praticamente spalancata. Un tiro ribattuto con l’ex Atalanta che non è riuscito a buttarla dentro, colpendo soltanto il legno. Sicuramente entra nella storia degli ultimi anni, con il ragazzo che è apparso visibilmente scosso dopo il fattaccio.

QUESTA LA SINTESI DELLA GARA DI IERI SERA