Calciomercato Roma, fatta per Pedro: arriva a settembre

Calciomercato Roma, ecco Pedro: è cosa fatta, a settembre sarà giallorosso

Calciomercato Roma – Pedro | E’ il mercato delle occasioni e la Roma non se l’è fatta proprio sfuggire. Arriverà in Serie A l’ex Barcellona e attuale perno del Chelsea, Pedro Rodriguez Ledesma. Il campione del Mondo della Spagna nei giorni scorsi aveva trovato l’accordo per il prolungamento ai blues fino al margine della stagione, ma l’addio era nell’aria. Ha voglia di una nuova esperienza e la troverà in Italia, nella capitale della nostra penisola.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Arthur e Pjanic: scambio definito in 48 ore

Roma, Pedro a settembre: tutto fatto, si attende solo l’annuncio ufficiale

E’ il primo acquisto post-Covid, così importante, piazzato in Europa. Era tra gli oggetti del desiderio del mercato a costo zero, il classe ’87 ha scelto la Roma per il suo futuro. E’ stato importante tutto il lavoro dello staff, perché salvo clamorosi colpi di scena, dal 1° settembre 2020, Pedro vestirà la maglia giallorossa. E’ la notizia che riportano i colleghi di Fantacalcio.it, Il calciatore darà appunto una mano al suo club attuale, fino al termine della Premier League e della Champions League per poi chiudere i bagagli e arrivare ai piedi del Colosseo. Assieme a Willian, altro calciatore in scadenza al Chelsea, era considerato un vero e proprio oggetto del desiderio, ma attenzione anche al brasiliano. Con l’interesse della Juventus, sempre vivo, potrebbe sbarcare in Italia anche lui.