Calciomercato Napoli, il City è in vantaggio per Koulibaly

Secondo il ‘Daily Express‘ il City di Guardiola sarebbe in vantaggio per aggiudicarsi il difensore senegalese superando, così, il Liverpool.

Mercato Napoli, Koulibaly verso la Premier League

Il Manchester City vuole a tutti i costi Kalidou Koulibaly. L’allenatore dei ‘Citizens‘ ha chiesto, espressamente, il difensore numero 26. L’operazione non è affatto semplice: il Napoli pretende 80 milioni di euro (se non qualcosa in più), cifra che in questo periodo delicato, causato dalla pandemia, nessuna società al mondo intende spendere. Il City è avvisato, come lo è anche l’altra squadra di Premier interessata al calciatore: il Liverpool di Jurgen Klopp.

Bisogna vedere se Koulibaly accetterà l’offerta del presidente Khaldun al-Mubarak, poiché il suo club non potrà partecipare a nessuna competizione europea per la violazione del fair play finanziario. Entro il mese di luglio dovrebbe arrivare l’ufficiale sentenza del Tas.

Se Koulibaly andasse via, chi arriverebbe al suo posto?

Il Napoli ci pensa. Dalla cessione del suo top player si potrebbe ricavare un bel gruzzoletto, ma chi prendere al suo posto? I nomi sono tre, quasi sempre gli stessi. I primi due si pescherebbero in Ligue 1, principalmente dal Lille: Gabriel e Victor Osimhen. Il primo è un difensore centrale mancino che prenderebbe il posto proprio dell’ex Genk, l’altro è un attaccante (si parla di un inserimento nella trattativa, come contropartita tecnica, anche di Adam Ounas). Il terzo obiettivo potrebbe arrivare dal Gremio. Parliamo di Everton Soares, esterno offensivo.