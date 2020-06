Calciomercato Milan, Thiago Silva può sfumare: contatti con la Fiorentina

Calciomercato Milan: il brasiliano avrebbe avuto contatti con la squadra viola

Calcio Mercato Milan Thiago Silva | Un mercato che si fa sempre più avvincente quello di Serie A, dove la maggior parte delle squadre si sta muovendo per cercare rinforzi in vista della prossima stagione. Anche il Milan starebbe accelerando per qualche innesto, e a dirla tutta vorrebbe continuare a coltivare qualche sogno proibito, come ad esempio quello di Thiago Silva. Il difensore brasiliano ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi rossoneri, e riportarlo al Diavolo sarebbe senza dubbio un colpaccio clamoroso.

Peccato però di come le cose siano molto complicate, soprattutto per via della concorrenza. In Italia specialmente c’è anche la Fiorentina molto attiva sulla questione, e stando a quanto riportato da Sky, sembra che la squadra viola abbia già avuto contatti concreti con Thiago Silva.

Thiago Silva: tra cuore e offerte

Il futuro di Thiago Silva è ancora molto incerto, e se da una parte il brasiliano sarebbe ben contento di ritornare al Milan, dall’altra parte i rossoneri non avrebbero neanche accennato ad una proposta o contatto. La Fiorentina invece fa sul serio, e in questi ultimi giorni avrebbe mosso dei passi importanti nella trattativa. La sensazione è che sia ancora presto per dare sentenze, non si può far altro che aspettare.