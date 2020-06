Calciomercato Milan Rashica | Il Milan della prossima stagione potrebbe vivere profondi rinnovamenti. Dalla difesa all’attacco, Ralf Rangnick potrebbe decidere di puntare su profili completamente diversi da quelli attuali. Tanti sono gli “esuberi” da cedere, per età e per ingaggio, ma dovranno arrivare anche le scelte giuste per tornare assoluti protagonisti in Serie A.

Calciomercato Milan, piace Rashica ma quanta concorrenza!

Le ultime notizie di casa Milan parlano di un forte interessamento per vari profili provenienti dalla Bundesliga. Su tutti, Rngnick porterebbe volentieri a Milano Dalot Upamecano e Patrick Schick dal Lipsia e anche Milot Rashica, esterno offensivo del Werder Brema. Se per i primi due le quotazioni sono salite enormemente negli ultimi mesi, grazie alla splendide prestazioni con i Tori Rossi, per l’esterno kosovaro del Werder Brema la situazione potrebbe essere più semplice. Nel suo contratto, infatti, c’è una clausola rescissoria dal valore di 16 milioni di euro in caso di retrocessione del club che, al momento, è fortemente invischiato nella lotta per la salvezza.

Milan, occhio alla clausola

Ma la situazione legata a Milot Rashica negli ultimi giorni si è fatta molto più intricata. Come riporta ‘Deichstube.de’ sulle sue tracce dell’esterno ci sono sirene provenienti dalla stessa Bundesliga. In pole per Rashica ci sarebbe, infatti, il Lipsia ma attenzione anche all’Hertha Berlino. Qualora il Werder Brema non dovesse retrocedere, la clausola rescissoria di Rashica aumenterebbe a 38 milioni di euro.

