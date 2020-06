Calciomercato Milan Thiago Silva | Poche settimane fa Leonardo ha annunciato l’addio di Thiago Silva e Cavani al PSG. I due calciatori non rinnoveranno il contratto con i parigini, accendendo i sogni di mercato di mezza Europa. Dalla Serie A alla Premier League, fino alla Bundesliga, sono tantissimi i club che stanno sondando il terreno per i due campioni.

Calciomercato Milan e Fiorentina: beffa Thiago Silva

In Serie A Milan e Fiorentina hanno mosso passi importanti per il difensore brasiliano, già ex Milan. Ma per Thiago Silva ci sono importanti interessamenti anche (e soprattutto) dalla Premier League. Stando alle ultime notizie riportate da calciomercato.com, in Inghilterra si sarebbero mossi da tempo Everton e Liverpool sul calciatore. Mourinho e Ancelotti sarebbero intenzionati ad affidare all’esperto brasiliano le chiavi della difesa per la prossima stagione. Ma la notizia è che nelle ultime ore anche il Wolverhampton di Nuno Espirito Santo ha avviato i contatti con l’entourage del calciatore.

Milan, ora chi arriva in difesa?

Non conoscendo ancora il futuro di Alessio Romagnoli, il Milan cerca nuovi profili sul mercato. Le ultime notizie di Sky Sport riportano importanti interessamenti per Dalot Upamecano, difensore francese del Lipsia che conosce benissimo Ralf Rangnick, probabile prossimo allenatore rossonero. Per il Lipsia il difensore vale almeno 45-50 milioni di euro. I rossoneri trovano questa offerta impossibile da soddisfare, ma lavoreranno per abbassare le pretese dei tedeschi.

Leggi anche – Calciomercato Milan, Jovic obiettivo numero uno