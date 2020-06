Calciomercato Milan Bennacer PSG | La prima stagione di Ismail Bennacer con il Milan ha sorpreso, in positivo, tanti addetti ai lavori che nella prossima sessione di calciomercato sono pronti a mettersi in moto per acquistare il centrocampista algerino.

Calciomercato Milan, Bennacer al PSG? Spuntano le sue dichiarazioni

Il futuro del centrocampista rossonero, dunque, potrebbe essere ben presto lontano da Milanello. Il PSG di Leonardo ha già preso informazioni sulla fattibilità dell’affre. Il Milan chiede 50 milioni di euro che, ad oggi, il club parigino non ha intenzione di sborsare. Sulle tracce del centrocampista, però, ci sono anche Manchester City e Real Madrid ma secondo le ultime indiscrezioni del quotidiano algerino Competition, Ismail Bennacer avrebbe scelto il PSG come prossima meta.

Bennacer: “Amo Parigi, mi piacerebbe giocare lì”

Il media algerino riporta addirittura un virgolettato, una confessione che il calciatore avrebbe fatto ad una persona a lui molto vicina.

“Mi piacerebbe molto firmare per questo club. Oltre all’aspetto finanziario e sportivo, amo Parigi, una città fantastica in cui vivere”.

Le strade del futuro di Bennacer, dunque, sembrano già ben tracciate ma il Milan non si lascerà scalfire dalla sola volontà del calciatore prima di lasciarlo partire. Il PSG, dal canto suo, batterà proprio sulle considerazioni del classe ’97 per chiedere uno sconto sostanziale al club rossonero.

Leggi anche – Calciomercato Milan, sirene tedesche per Rashica: ecco quanto costa realmente