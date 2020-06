Calciomercato Juventus, Milik nel mirino: pronta una contropartita al Napoli

Calciomercato Juventus: la strategia per arrivare all’attaccante polacco

Calcio Mercato Juventus Milik | La Juventus continua a tenere nel mirino Arek Milik, ad oggi l’attaccante prediletto per la prossima finestra di mercato. Il centravanti polacco arriva da ottime prestazioni con il Napoli, e Paratici lo sta tenendo d’occhio da diverse settimane. Si tratta indubbiamente di una trattativa complicata, anche perchè il patron azzurro De Laurentiis ha più volte specificato una cosa: Milik può andare via, ma soltanto con soldi cash, senza nessun tipo di scambio.

Ebbene la strategia bianconera sarebbe piuttosto diversa, con un pensiero che si sta facendo sempre più vivivo nella testa della dirigenza: provare l’assalto al giocatore, ma inserendo una contropartita che possa far comodo al Napoli. Stando a quanto riportato da Tuttosport infatti, pare che la Vecchia Signora stia pensando di inserire Romero nell’affare. Un elemento interessante, giovane, e che sicuramente potrebbe far comodo a Gattuso.

Milik-Juventus: ADL fa muro, Romero può convincere?

L’affare Milik è senza dubbio uno dei temi più caldi di questo periodo, e per l’attaccante polacco sembra essere pronto un vero e proprio arrembaggio. Romero come contropartita può far tentennare è vero, ma difficilmente farà cedere ADL, il quale continua a chiedere non meno di 40 milioni di euro. La sensazione è che si andrà ad oltranza, con la Juventus che tenterà ancora di far abbassare le pretese.