Calciomercato Juventus, Aubameyang nuova idea per l’attacco

Calciomercato Juventus: anche l’attaccante gabonese nel mirino

Calcio Mercato Juventus Aubameyang | Il calciomercato in Serie A continua, e lo fa senza alcun tipo di esclusione di colpi. Le big del nostro campionato si stanno attivando parecchio per portare a termine qualche colpo, e non sono esclusi colpi di scena imprevisti. La Juventus in particolare si sta muovendo alla ricerca di un attaccante, anche visto e considerato il futuro ormai segnato di Gonzalo Higuian.

Il Pipita abbandonerà la Vecchia Signora a fine stagione, ed è per questo che la squadra di Torino vorrebbe sostituirlo con un profilo di alto livello. I nomi sul taccuino sono tanti e tutti molto interessanti, ma tra questi pare ce ne sia uno che ha attirato l’attenzione di tutti: Aubameyang. Il gabonese non resterà all’Arsenal, ed è al momento uno dei migliori centravanti in circolazione. A riportare la bomba Daily Star.

News Juventus: per Aubameyang sfida all’Inter

Aubameyang sarebbe senza dubbio un acquisto clamoroso per la Juventus, ma ci sono ovviamente da considerare tantissimi fattori riguardanti la trattativa: il prezzo in primis, e la concorrenza in secundis. Occhio soprattutto alle altre pretendenti, tra cui un’italiana su tutte: l’Inter. Possibile infatti un incredibile derby di mercato tra le due big di Serie A, entrambe a caccia di un bomber.