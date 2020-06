Calciomercato Juventus, Arthur e Pjanic: scambio definito in 48 ore

Calciomercato Juventus, Arthur e Pjanic: trovata l’intesa tra i due club

Calciomercato Juventus – Arthur e Pjanic | E’ la voce di mercato più calda degli ultimi giorni. Pjanic sembra poter dire concretamente addio al club bianconero, che andrebbe ad aggiudicarsi però il perno di centrocampo brasiliano. Stando a quel che rivelano i colleghi di Sky Sport, ci sarebbe l’intesa tra i due club, con il Barcellona sempre più disposto ad effettuare lo scambio. C’era una differenza di qualche milione a non convincere il club blaugrana, ma ora la valutazione del bosniaco porta ai 60 milioni di euro più bonus, mentre quella di Arthur è di 70 più bonus.

Juventus, ecco Arthur: lo scambio con Pjanic si farà entro le prossime 48 ore

Come riportato da Gianluca Di Marzio, potrebbe giungere il ‘sì’ definitivo nel giro di 48 ore. L’idea è che tutto vada a concludersi al più presto possibile, con la decisione che arriverebbe entro i prossimi due giorni. L’unico ostacolo che si registra, al momento, è la distanza tra i bianconeri e l’entourage dello stesso calciatore. Arthur infatti starebbe spingendo per l’aumento dell’offerta, così da poter guadagnare il massimo sperato, con un ingaggio importante. Ormai il Barcellona si è rassegnato, lo lascerà partire. Discorso analogo per i bianconeri, con Maurizio Sarri che, dopo un ottimo inizio di stagione del bosniaco, ha visto il suo rendimento calare. Il tecnico non vedrebbe più Pjanic come perno principale del suo centrocampo a tre.