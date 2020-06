Calciomercato Juventus, affare Arthur-Pjanic: le dichiarazioni di Messi

Calciomercato Juventus: Messi sullo scambio tra bianconeri e blaugrana

Calcio Mercato Juventus | La Juventus continua a portare avanti il suo mercato, e lo fa in maniera molto intensa proseguendo i contatti con il Barcellona. I bianconeri vorrebbero infatti chiudere il prima possibile l’affare legato a Pjanic, ormai diretto verso i blaugrana. Ovviamente non senza l’arrivo di Arthur, decisamente il preferito per completare l’operazione. Sebbene il centrocampista brasiliano si sia opposto più volte, le ultime notizie ci parlano di un avvicinamento molto importante dell’ex Gremio alla Vecchia Signora. Un qualcosa che sblocca decisamente la situazione, e che ci lascia l’ennesimo indizio sulla partenza di Pjanic.

Intanto pare che sulla questione sia intervenuto anche Leo Messi, il quale non solo non si sarebbe opposto alla cessione del compagno brasiliano, ma avrebbe anche gradito parecchio l’ipotesi dell’arrivo del bosniaco. Insomma, anche il campione argentino spinge. Questa quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.

News Juventus: Arthur vicinissimo

Arthur sembra ormai ad un passo dalla Juventus, e gli indizi sulla questione stanno arrivando giorno dopo giorno. Setien ormai non si fida più di lui, il giocatore è apparso condizionato parecchio dalle voci. I bianconeri adesso vedono più di qualche spiraglio, e la sensazione è che si possa chiudere da qui a breve.