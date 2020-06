Calciomercato Juventus, Arthur ha finalmente detto ‘sì’

Il centrocampista brasiliano è pronto ad accettare l’offerta bianconera. Ha spazzato via ogni dubbio ed è pronto a sposare il progetto Juventus

Mercato Juventus, Arthur prenderà il posto di Pjanic

Arthur in viaggio verso Torino, Miralem Pjanic a Barcellona. Finalmente la trattativa di mercato più chiacchierata delle ultime settimane, avrà un lieto fine. Dopo i primi dubbi del centrocampista ex Gremio, nel trasferirsi in bianconero, ora pare che abbia cambiato idea. Verrà firmato e poi depositato un contratto preliminare, i due calciatori finiranno la propria stagione nei loro club.

Il brasiliano ha capito che non avrebbe avuto molto spazio, la prossima stagione, in blaugrana ed ha accettato subito l’offerta della società di Agnelli. Il valore del bosniaco ammonta a 60 milioni di euro, quello di Arthur sui 70 più 5 di bonus.

Miralem Pjanic pronto a dire ‘addio’ alla Serie A

Ci siamo. Il campionato italiano saluterà, molto probabilmente, uno dei centrocampisti più forti che militano in Serie A. Miralem Pjanic lascerà la Juventus dopo quattro anni. È arrivato in Italia grazie alla Roma, che lo ha prelevato dall’Olympique Lione all’età di 21 anni. In Spagna ritroverà il suo ex compagno Arturo Vidal (anche se quest’ultimo sembra molto vicino a lasciare gli spagnoli, l’Inter è interessata al costo del suo cartellino), ma soprattutto giocherà finalmente con il suo idolo, Lionel Messi.